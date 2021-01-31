الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 31 جانفي 2021

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تسجيل 7 وفيات بفيروس كورونا في مدنين

تواصل ولاية مدنين تسجيل ارقام عالية في وفيات فيروس كورونا، فقد تم خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة تسجيل وفاة 7 أشخاص، ليرتفع العدد الجملي للوفيات الناجمة عن هذا الفيروس الى 259 حالة وفاة ، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.ولم ينخفض معدل الاصابات بهذا الفيروس عن 90 اصابة جديدة يوميا او اكثر لتسجل الجهة 98 اصابة محلية جديدة منها 10 اصابات في القطاع الصحي بعد اصابة 15 من أعوانه منذ يومين.وبذلك وصل العدد الجملي لاصابات هذا القطاع الى 205 اصابات الى جانب اصابة 9 تلاميذ ارتفع بهم اجمالي الاصابات في صفوفهم الى 223 اصابة.اما جغرافيا فقد شملت الاصابات الجديدة كل المعتمديات بد 20 اصابة بجربة ميدون و14 اصابة ببن قردان و13 بمدنين الشمالية و11 بجرجيس و9 اصابات في كل من مدنين الجنوبية واجيم وسيدي مخلوف و8 في معتمدية حومة السوق و5 في بني خداش، وبذلك يتطور العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 6984 اصابة.وسجلت الجهة 71 حالة شفاء جديدة توزعت حسب المعتمديات بين 27 بحومة السوق و19 ببن قردان و12 بجرجيس و6 باجيم وحالتي شفاء بكل من سيدي مخلوف وميدون وبني خداش وحالة شفاء واحدة بمدنين الشمالية ليرتفع اجمالي حالات الشفاء منذ ظهور الفيروس الى 5285 حالة شفاء.