الهاشمي الوزير: تونس تحصل على نحو 94 ألف لقاح "فايزر" و500 ألف لقاح "استرازينيكا" خلال شهر فيفري

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أكد عضو اللّجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، هاشمي الوزير، السبت، أن تونس ستتحصل منتصف شهر فيفري على دفعة أولى بـ93600 جرعة من لقاح "فايزر" وأكثر من 500 ألف جرعة من لقاح "استرازينيكا" البريطاني في نهاية شهر فيفري.وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الجرعات تأتي في إطار المبادرة العالمية لإتاحة اللقاح "كوفاكس" بعد الإعلان، اليوم، عن قبول مطلب تونس رسميا مع 18 بلدا آخر تقدموا بملفاتهم إلى منظمة الصحة العالمية.ويشترك في قيادة مبادرة "كوفاكس" كل من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (غافي)، والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة، ومنظمة الصحة العالمية.وكانت وزارة الصحة قد اعلنت في بيان لها اليوم، أنها منحت رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة لمدة سنة بالسوق التونسية للقاح الروسي سبوتنيك وهو ثاني لقاح ضد فيروس كورونا بعدما وقع الترخيص للقاح الأمريكي الألماني "فايزر- بيونتاك" في 11 جانفي الجاري، لمدة سنة بالسوق التونسية.واجتمعت اليوم للمرة الأولى لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19، بحضور وزير الصحة فوزي مهدي وممثلي عدد من الوزارات والهياكل والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني التي ستساهم في تنظيم حملة التلقيح.وتم خلال الاجتماع مناقشة المهام الموكولة لمختلف الاطراف المتداخلة وسبل التنسيق بينها بالإضافة الى بحث الإجراءات العملية لإنجاح هذه الحملة.