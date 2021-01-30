الإثنين جلسة عامة للبرلمان لتوجيه أسئلة شفاهية لوزراء الدفاع والوظيفة العمومية والتجارة

أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم السبت 30 جانفي 2021 على اجتماع مكتب المجلس الذي التأم حضوريا وعبر التواصل عن بعد.ووفق بلاغ صادر اليوم السبت عن البرلمان تمت المصادقة خلال هذا الاجتماع على الصيغة النهائية للقرار المتعلق بضبط الدليل الاجرائي وفقا لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب اثر تفشي فيروس COVID-19 ،.ويعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة، يوم الإثنين المقبل بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال بالمبنى الفرعي، لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة، .ويتضمن جدول أعمال الجلسة توجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى كلّ من وزير الدفاع الوطني والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير التجارة وتنمية الصادرات.