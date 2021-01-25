وزارة الصحة: إقرار فرض الحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام على جميع المسافرين الوافدين على تونس بداية من يوم الاثنين 1 فيفري القادم

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أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها الاثنين، انه تقرر فرض الالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام على جميع المسافرين الوافدين على تونس بداية من يوم الاثنين 1 فيفري القادم.وأفادت الوزارة انه يتعين على الوافدين إلى تونس بما في ذلك كل الوافدين أو العائدين من مهمات قصيرة (أقل من 5 أيام) الالتزام بإجبارية القيام بتحليل "بي سي آر" والاستظهار بما يفيد سلبية التحليل في ظرف لا يتجاوز 72 ساعة عند التسجيل للسفر، والالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام بأحد المراكز المعدة للحجر الصحي على نفقتهم الخاصة.وتضمن البلاغ قائمة المراكز المعدة للحجر الصحي الإجباري والموزعة على عدد من ولايات الجمهورية، مشيرا إلى انه يتعين على المعنيين بالحجر الصحي الاجباري الاستظهار عند السفر بوثيقة الحجر ووصل الخلاص (Voucher).ويمكن القيام بتحليل "بي سي آر" في اليوم السابع من الحجر الصحي لكل من يرغب في ذلك على نفقته الخاصة، وفي صورة سلبية الاختبار يمكن له مغادرة الحجر الصحي الإجباري مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المفروضة.وأشارت وزارة الصحة إلى انه تقرر أيضا مواصلة تعليق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى كل من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل التي شهدت ظهور وانتشار وبائي للسلالة الجديدة من فيروس كوفيد 19، موضحة انه سيتم تحيين قائمة البلدان المعنية بهذا الإجراء بعد التنسيق مع وزارتي الخارجية والنقل وذلك تبعا لتطور الوضع الوبائي العالمي المتعلق بحائجة فيروس كورونا المستجد.وأفادت أنه يمكن منح تراخيص استثنائية من قبل لجنة الحجر الصحي الإجباري بوزارة الصحة، مشددة على ان الترخيص يقتصر على الحالات الاستثنائية لأسباب صحية أو مهنية أو عائلية.