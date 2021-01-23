بنزرت: فقدان شاب ونجاة أربعة من زملائه من الموت غرقا بشاطئ البواخر بمنطقة الرمال بمنزل جميل

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أفاد العميد كمال المليتي المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت، أنه تم الليلة تعليق عمليات البحث عن الشاب المفقود بشاطئ البواخر بمنطقة الرمال من معتمدية منزل جميل، على أن تستأنف صباح الغد الأحد.وأوضح المصدر ذاته أن مجموعة من الشبان "الجوالة" كانوا توجهوا اليوم لمنطقة شاطئ البواخر للسباحة، قبل أن تجرفهم التيارات المائية القوية بالمكان، مبينا أن أربعة شبان من المجموعة تمكنوا من النجاة بأرواحهم لكن زميلهم الشاب الخامس (28سنة)، وهو أصيل منطقة الختمين بمعتمدية العالية جرفته الامواج والتيارات المائية واختفى عن الجميع .وأضاف المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت أنه حالما تم إخطار مصالحه بالواقعة، تم استنفار كافة الوسائل اللوجستية والبشرية من قبل مصالح الحماية المدنية عن طريق فرق الغواصين والحرس البحري الذين تولوا تمشيط محيط المكان عن طريق القوارب السريعة ،حيث لا يزال الشاب في عداد المفقودين مبينا أنه سيتم صباح الغد استئناف عمليات البحث.