   Samira Said - كفاش تلاقينا  

مونديال مصر 2021 - كاس الرئيس - فوز تونس على كونغو الديمقراطية 36-21

Publié le Samedi 23 Janvier 2021 - 19:49 قراءة: 0 د, 21 ث
وات - حقق المنتخب التونسي لكرة اليد اليوم في قاعة حسن مصطفى بالجيزة ( القاهرة) فوزه الاول في مونديال مصر2021 على حساب منتخب كونغو الديمقراطية بنتيجة 36-21 في اطار الجولة الثانية ضمن المجموعة الاولى لمسابقة كاس "الرئيس"( رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ) .
وتقدم المنتخب التونسي في الشوط الاول ( 17_13) ويتبارى المنتخب الوطني يوم الاثنين ( س 18) مع منتخب انغولا ضمن الجولة الاخيرة من الدول قبل الاخير لمسابقة كاس الرئيس.

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