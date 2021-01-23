مونديال مصر 2021 - كاس الرئيس - فوز تونس على كونغو الديمقراطية 36-21

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حقق المنتخب التونسي لكرة اليد اليوم في قاعة حسن مصطفى بالجيزة ( القاهرة) فوزه الاول في مونديال مصر2021 على حساب منتخب كونغو الديمقراطية بنتيجة 36-21 في اطار الجولة الثانية ضمن المجموعة الاولى لمسابقة كاس "الرئيس"( رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ) .وتقدم المنتخب التونسي في الشوط الاول ( 17_13) ويتبارى المنتخب الوطني يوم الاثنين ( س 18) مع منتخب انغولا ضمن الجولة الاخيرة من الدول قبل الاخير لمسابقة كاس الرئيس.