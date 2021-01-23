مونديال مصر 2021 - كاس الرئيس - فوز تونس على كونغو الديمقراطية 36-21

وات - حقق المنتخب التونسي لكرة اليد اليوم في قاعة حسن مصطفى بالجيزة ( القاهرة) فوزه الاول في مونديال مصر2021 على حساب منتخب كونغو الديمقراطية بنتيجة 36-21 في اطار الجولة الثانية ضمن المجموعة الاولى لمسابقة كاس "الرئيس"( رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ) .
وتقدم المنتخب التونسي في الشوط الاول ( 17_13) ويتبارى المنتخب الوطني يوم الاثنين ( س 18) مع منتخب انغولا ضمن الجولة الاخيرة من الدول قبل الاخير لمسابقة كاس الرئيس.
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وتقدم المنتخب التونسي في الشوط الاول ( 17_13) ويتبارى المنتخب الوطني يوم الاثنين ( س 18) مع منتخب انغولا ضمن الجولة الاخيرة من الدول قبل الاخير لمسابقة كاس الرئيس.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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