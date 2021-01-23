بن علية: الوضع الوبائي خطير جدا

أقرت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية، اليوم السبت، خلال ندوة صحفية ان "تونس في مفترق خطير اليوم والوضع الوبائي خطير جدا".وشددت بن علية على ضرورة تطبيق كل الإجراءات المعلن عنها والإلتزام بالبروتوكولات,وقالت إن المعضلة الكبرى في تونس عدم تطبيق الإجراءات، لافتة النظر أنه وفي حال عدم الإلتزام بها سيمرون لإجراءات أكثر شدة.وأعلنت بن علية عن مواصلة حظر الجولان إلى غاية 14 فيفري القادم من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.يذكر أنه صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي يتعلق بالتمديد إلى غاية 14 فيفري المقبل، في العمل بأحكام الأمر الحكومي عدد 49 لسنة 2021 الصادر يوم 15 جانفي الجاري، والمتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية،وكان الأمر الصادر يوم 15 جانفي الماضي قد ورد في 12 فصلا، ونص على أن الأحكام الاستثنائية المضمنة به تهدف إلى مجابهة سرعة انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد 19)، مع المحافظة على استمرارية المرفق العام، ويجري العمل بها من يوم 18 جانفي 2021 إلى يوم 24 جانفي 2021 مع مراعاة أحكام الفصل 11 أدناه.ودعا الى اعتماد نظام فريقين من الأعوان في توزيع أيام العمل الحضوري بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة مقسمة بالتناوب يوما بيوم وبالتداول بين الأعوان.