وزير الصحة: الشروع في تلقيح اعوان الصحة العاملين في مراكز كوفيد ضد كورونا بداية من شهر فيفري القادم

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تنطلق تونس بداية من شهر فيفري في تلقيح اعوان قطاع الصحة وستكون الاولوية للعاملين في مراكز كوفيد والطواقم الصحية القائمة على اعمال تقصي المرض ضد كورونا والفرق المكلفة باجراء عمليات التلقيح.وبين وزير الصحة فوزير مهدي، الاربعاء خلال ندوة صحفية خصصها للاعلان عن استراتيجية الوزارة بالنسبة للتلقيح ضد فيروس كورونا، ان المرحلة الثانية والتي تنطلق خلال الثلاثية الثانية، بالتدرج حسب التزويد والتسليم، ستشمل 3 ملايين شخص.وقال ان الاولوية في هذه المرحلة ستكون لكبار السن المقيمين بمؤسسات رعاية المسنين والمسنين الذين تبلغ أعمارهم 75 سنة فما فوق ثم المسنين الذين تترواح اعمارهم بين 60 و75 سنة وباقي اعوان الصحة.ويأتي في المرتبة الثانية، ضمن سلم الاولويات، الأشخاص الذين سنهم دون 60 سنة ويعانون من الأمراض المزمنة ومهنيي المصالح الأساسية (القوات الحاملة للسلاح وأعوان التربية والتعليم.. ) وسيكون الأشخاص المخالطين بصفة وثيقة للاشخاص المعرضين لخطر كورونا ثم في المرتبة الثالثة، الاشخاص الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة ولا يعانون من الأمراض المزمنة.واكد وزير الصحة الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كورونا تهدف الى التقليص من الحالات الخطرة والوفيات الناجمة عن الجائحة، وتطمح ذات المقاربة الى الحفاظ على طاقة المنظومة الصحية وحماية اعوان الصحة والحد من المخلفات السلبية لكورونا علما وان الهدف المنشود تلقيح 50 بالمائة من سكان البلاد.