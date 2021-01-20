سيدي بوزيد: إعطاء اشارة انطلاق انجاز مركز "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد

وات -

شهد المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، إعطاء إشارة انطلاق انجاز مركز "كوفيد-19" صلبه، والذي سيتم إحداثه بكلفة 780 الف دينار مموّلة من ميزانية المجلس الجهوي لولاية سيدي بوزيد، وفق ما أفاد به والي سيدي بوزيد، محمد صدقي بوعون، في تصريح لـ"وات " .وأضاف الوالي أن هذا المشروع يتنزل في اطار متطلبات المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد في مجابهة انتشار فيروس "كورونا"، وستمتد فترة انجازه 60 يوما بداية من اليوم.. وأوضح أن المجلس الجهوي للولاية خصص منذ بداية الجائحة اعتمادات مالية قدرت بـ1.2 مليون دينار لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" تتوزع على تكلفة 780 الف دينار لفائدة مركز "كوفيد 19"، و214 الف دينار لاقتناء تجهيزات طبية لفائدة المستشفى الجهوي وبقية المستشفيات، و150الف دينار كلفة سريري انعاش، إلى جانب تجهيزات طبية اخرى لفائدة المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد باعتمادات قدّرت بـ32 الف دينار وتجهيزات لفائدة مستشفى جلمة بـ 50 الف دينار.