مدنين: ايقاف 21 شخصا على خلفية تحركات ليلية بمدنين وجربة حومة السوق

وات -

اسفرت تحركات ليلية بكل من مدينة مدنين وجربة حومة السوق البارحة عن القاء القبض على 21 شخصا تراوحت اعمارهم بين 16 و27 سنة منهم 16 شخصا بمدنين و5 اشخاص بجربة، وذلك بسبب تكوين وفاق قبل الاعتداء على الاشخاص والاملاك ومخالفة حظر الجولان وفق، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين عرفات المبسوط.واضاف المبسوط في تصريح ل(وات) ان النيابة العمومية اذنت باحالة 3 اشخاص اخرين بحالة تقديم لاتخاذ الاجراءات المناسبة في شانهم.وقام عدد من الاشخاص ليلة امس بجربة ومدنين بقطع طرقات ورمي مواد صلبة واحراق عجلات مطاطية وقذف اعوان الضابطة العدلية بالحجارة اثناء اداء مهامهم وتنفيذ حظر الجولان، وقد كثفت الوحدات الامنية تواجدها على الطرقات وبالاحياء والشوارع حتى ساعات متاخرة من الليل.