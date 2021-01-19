منوبة: ابقاء 13 شابا مشاركا في التحركات الليلية بطبربة بحالة سراح

وات -

اذن قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مساء امس الاثنين، بإبقاء 13 شابا مشاركين في التحركات الليلية بطبربة في حالة سراح، ومواصلة الابحاث معهم، حسب تأكيد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سامي صمادحي.وأضاف صمادحي انه سيتم مواصلة الابحاث في الاحداث مع المجموعة وكل من سيكشف عنه البحث من اجل تكوين تجمع وترأس جموع بقصد نهب اموال خاصة او افساد منقولات ومحاربة القوة العامة حال مقاومتها لمرتكبي هذه الاعتداءات والتصدي لها، ومن اجل الانضمام لتلك الجموع مع العلم بالمقصد، والانضمام لجمع من شانه الاخلال بالراحة العامة القصد منه ارتكاب جريمة، والتعرض لتنفيذ قانون والسرقة في حالة هيجان وعصيان، والاعتداء على حرية الجولان طبق الفصول 32 و258 و263 و74 و75و77 و79 و218 و304 من المجلة الجزائية، وطبق الامر المؤرخ في 02 افريل 1953 المتعلق بزجر الاعتداءات المدبرة ضد الجولان بالطرقات .يأتي ذلك عقب الاحتفاظ بمجموعة من الشبان مساء السبت المنقضي بمنطقة الامن الوطني بطبربة اثر مشاركتهم في احداث الشغب التي تم فيها غلق الطريق بإشعال العجلات المطاطية ورشق الامنيين بالحجارة.يذكر ان ولاية منوبة قد شهدت ايقاف 38 شخصا، منذ بداية انتشار التحركات الليلية يوم السبت 16 جانفي الجاري، من بينهم ال13 شابا الذين تم اطلاق سراحهم امس.