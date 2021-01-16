سليانة: تجدّد المواجهات بين عدد من الشباب والوحدات الأمنية وسط المدينة

وات -

تجدّدت، اليوم السبت بسليانة، وذلك في حدود الساعة الخامسة والنصف مساء، المواجهات بين عدد من الشباب والوحدات الأمنية على مستوى شارع عبد الستار الدريدي بسليانة المدينة، وفق ما عاينته مراسلة "وات" بالجهة.وقد عمد هؤلاء الشبان، إلى إغلاق الطريق باستعمال الحاويات، ورشق الوحدات الأمنية بالحجارة، ما أجبر أعوان الامن على استعمال الغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم.يذكر أن مواجهات اندلعت أمس الجمعة، بعدد من الاحياء بسليانة المدينة، على غرار شارع عبد الستار الدريدي، وحي المنجي سليم، وحي النزهة، فيما عمد عدد من الشبان الى اقتحام منزل الامني الذي اعتدى على الراعي يوم الخميس الفارط، والذي صدر في شأنه مساء أمس الجمعة، قرار نقلة.ويشار أيضا، إلى أنه تم في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، الاحتفاظ بـ8 أشخاص وإبقاء التاسع في حالة تقديم، على خلفية المواجهات التي جدت بين مجموعة من الشباب والوحدات الأمنية.