تونس تقدم تعازيها الى الجزائر إثر استشهاد 5 مواطنين جزائريين في اعتداء إرهابي بتبسة

وات - تقدمت تونس، اليوم الجمعة، بخالص عبارات التعازي والمواساة للحكومة والشعب الجزائريين، على إثر الحادث الإرهابي الغادر الناجم عن انفجار لغم تقليدي في إحدى بلديات ولاية "تبسة" الجزائرية، والذي أسفر عن استشهاد خمسة مدنيين واصابة ثلاثة آخرين بجروج متفاوتة الخطورة.
وجددت تونس، في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، "تضامنها المطلق مع الجزائر الشقيقة"، مؤكدة "وقوفها اللامشروط معها في حربها ضد الإرهاب وكل المحاولات اليائسة التي تستهدف أمن واستقرار الشعب الجزائري الشقيق".
وأعربت تونس، وفق ذات البلاغ، عن تعازيها لأهالي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أوردته أمس وكالة الأنباء الجزائرية ، توفي خمسة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع، وذلك عند مرور المركبة التي كان على متنها الضحايا بواد خنيق الروم ببلدية ثليجان التابعة لولاية تبسة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وجددت تونس، في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، "تضامنها المطلق مع الجزائر الشقيقة"، مؤكدة "وقوفها اللامشروط معها في حربها ضد الإرهاب وكل المحاولات اليائسة التي تستهدف أمن واستقرار الشعب الجزائري الشقيق".
وأعربت تونس، وفق ذات البلاغ، عن تعازيها لأهالي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أوردته أمس وكالة الأنباء الجزائرية ، توفي خمسة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع، وذلك عند مرور المركبة التي كان على متنها الضحايا بواد خنيق الروم ببلدية ثليجان التابعة لولاية تبسة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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