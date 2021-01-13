الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تعتبر أن ما قام به شخص بباجة "خرق واضح لمقتضيات القانون الحامي للمعطيات الشخصية"

وات - اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، أن ما قام به "ممرّض" من الهلال الأحمر بباجة ، "خرق واضح لمقتضيات القانون الحامي للمعطيات الشخصية الذي يعاقب الفعل المرتكب جزائيا".
وعبّرت الهيئة في بيان أصدته اليوم الأربعاء، عن أسفها لما قام به هذا الشخص من "إشهار معطيات شخصية متعلقة بالصحّة، بمضخم الصوت" وأرجعت إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا، "أخذ التدابير اللازمة لمعاقبة المخالف والمؤسسة التي ينتمي إليها".
كما دعت المواطنين إلى "الكف عن نشر هذه الوقائع وتوسيع مجموعة الأشخاص المطّلعين عليها على مواقع التواصل الإجتماعي".
يُذكر أن روّاد منصات الميديا الاجتماعية تداولوا أمس الثلاثاء، مقطع فيديو لشخص بصدد الإعلان عن نتائج التحاليل السريعة لفيروس كورونا، مستعملا مكبّر صوت.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وعبّرت الهيئة في بيان أصدته اليوم الأربعاء، عن أسفها لما قام به هذا الشخص من "إشهار معطيات شخصية متعلقة بالصحّة، بمضخم الصوت" وأرجعت إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا، "أخذ التدابير اللازمة لمعاقبة المخالف والمؤسسة التي ينتمي إليها".
كما دعت المواطنين إلى "الكف عن نشر هذه الوقائع وتوسيع مجموعة الأشخاص المطّلعين عليها على مواقع التواصل الإجتماعي".
يُذكر أن روّاد منصات الميديا الاجتماعية تداولوا أمس الثلاثاء، مقطع فيديو لشخص بصدد الإعلان عن نتائج التحاليل السريعة لفيروس كورونا، مستعملا مكبّر صوت.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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