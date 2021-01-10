الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 10 جانفي 2021

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قابس : 168 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سوسة: 6 وفيات و165 إصابة جديدة بكورونا في سوسة، امس السبت

اريانة: نسبة العدوى المحلية بكوفيد - 19 تبلغ 98 % ونسبة الوفايات ناهزت 4 %

باجة/كورونا: تسجيل حالتي وفاة و37 إصابة جديدة بالفيروس

ارقام قياسية جديدة في مدنين خلال ال24 ساعة الماضية

سجلت الادارة الجهوية للصحة بقابس، 168 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيها 428 تحليلا اجريت على عينات مشتبه في اصابة اصحابها بالفيروس، وفق ما صرح منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة، حسين جبران، لمراسل " وات " بالجهة.وقال جبران إنّ هذه الإصابات (168) تتوزع الى 69 إصابة بقابس الجنوبية وقابس المدينة (48) ومارث وقابس الغربية (12) ومطماطة الجديدة (6) والحامة (3) وإصابتين (02) بكل من غنوش ووذرف وإصابة واحدة بالمطوية.وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بكوفيد - 19، والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية، قد بلغ، حتى اليوم، في ولاية قابس 5007 شخصا من بين 6357 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس وأضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة بالجهة يصل الى 1350 حالة من بينها 387 في قابس الجنوبية و293 حالة بمارث و272 في قابس المدينة.وبلغ عدد الاشخاص الحاملين للفيروس في تونس (بتاريخ 8 جانفي 2021)، 157 ألفا و514 شخصا تعافى منهم 116 ألفا و526 شخصا في حين ارتفع اجمالي الوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد الى 5153 وفاة، وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة، مساء السبت .سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، امس السبت، ستّ حالات وفاة جديدة جرّاء الإصابة بكوفيد - 19، ليرتفع اجمالي الوفايات بالجهة الى 346 منذ اول ظهور للوباء والى 338 متوفي منذ إعادة فتح الحدود في جوان 2020، بحسب ما ورد في النشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة.وشهدت ولاية سوسة كذلك تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا إثر القيام بـ415 تحليل مخبري منها 6 إصابات في صفوف الإطارات الصحية ليرتفع مجموع الإصابات إلى 10738 مصابا منذ بداية الجائحة منهم 10649 أصيبوا بالوباء منذ إعادة فتح الحدود في جوان 2020.وتماثل للشفاء بحسب النشرية اليومية للإدارة الجهوية للصحة، 8128 مريضا في حين يظل مجموع الحالات النشيطة في حدود 2183 حالة وتم إيواء 114 مصابا بفيروس "كورونا" في المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة بولاية سوسة من بينهم 31 في حالة انعاش وذلك الى جانب إيواء 25 مصاب بكوفيد -19 من ولايات أخرى.يذكر ان اجمالي الوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس، ارتفع الى 5153 وفاة (بتاريخ 8 جانفي 2021)، وفق بيانات كشفت عنها وزارة الصحة، مساء السبت.وبلغ عدد المتعافين 116 ألفا و526 شخصامن بين 157 ألفا و514 شخصا حاملا للفيروساكد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة باريانة، رضا البوهالي، ان "نسبة العدوى المحلية بفيروس كورونا المستجد بالجهة وصلت الى 98 بالمائة في حين بلغت نسبة الوفايات جراء الوباء 1ر4 بالمائة مقارنة بالنسبة المسجلة على الصعيد الوطني" وأبرز البوهالي "الارتفاع الملحوظ لعدد الاصابات منذ بداية جانفي 2021، بتسجيل أكثر من 1366 إصابة مؤكدة خلال عشرة ايام فقط".وقال البوهالي لدى تقديمه للوضع الوبائي بالجهة خلال اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية اريانة، مؤخرا، ان "اكثر الاصابات بالفيروس تم تسجيلها بمعتمديتي اريانة المدينة وسكرة وهو ما يستدعي تكثيف عمليات التقصي والمسح لتحديد خارطة انتشار الفيروس بمناطق الجهة".وقد تم بالفعل الترفيع في عدد الاختبارات السريعة الى زهاء 4000 اختبار مقابل 3000 اختبار سريع مبرمج" وفق تعبيره.وبلغ عدد الوفايات بفيروس كورونا المستجد الى غاية يوم 8 جانفي الجاري، 208 من الحالات منها 186 حالة سجلت بالمستشفيات و22 حالة بالمنازل.وتوزعت حالات الوفاة الى 143 من الذكور و65 من الاناث بمعدل اعمار يقارب 68 سنة، وفق اخر تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة باريانة.يذكر ان اجمالي الوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس، ارتفع الى 5153 وفاة (بتاريخ 8 جانفي 2021)، وفق بيانات كشفت عنها وزارة الصحة، مساء السبت.وبلغ عدد المتعافين 116 ألفا و526 شخصامن بين 157 ألفا و514 شخصا حاملا للفيروس.ويجري، حاليا، التكفل ب1674 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام فيما يقيم 342 مصابا بأقسام العناية المركزة بين عمومي وخاص ويخضع 118 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين كذلك، استنادا الى وزارة الصحة.سجلت ولاية باجة، أمس السبت، حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إحداهما لرجل من معتمدية نفزة عمره 61 سنة وصل الى مستشفى نفزة بعد أن فارق الحياة، والثانية لرجل من معتمدية مجاز الباب توفي بالمستشفى الجهوي بمجاز الباب.وبذلك، يصل عدد ضحايا الفيروس بالجهة إلى 96 شخصا.وأثبتت التحاليل الفيروسية المجراة أمس أيضا، وجود 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بباجة، أغلبها بمدينة باجة (19 حالة)، إضافة إلى 3 حالات بتستور و5 حالات بنفزة وحالة واحدة بمجاز الباب و4 حالات بعمدون و5 حالات بتبرسق، ليرتفع عدد الحالات الإيجابية المسجلة منذ بداية جائحة كورونا بالجهة إلى 3264 حالة.وقد بلغت نسبة الشفاء من الفيروس، وفق الرقم المحين أمس السبت، 85,75 بالمائة، بوصول عدد المتعافين إلى 2799 شخصا، حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الإدارة الجهوية للصحة بباجة.سجلت ولاية مدنين خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية 5 وفايات بفيروس كورونا و159 اصابة محلية ، ليرتفع العدد الجملي منذ ظهور الوباء لحالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا الى 179 والعدد الجملي للاصابات الى 4534 اصابة ، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وشملت هذه الاصابات الجديدة 8 تلاميذ و6 اعوان امن و3 اطارات تربوية ليرتفع عدد الاصابات في صفوف التلاميذ الى 177 اصابة وفي السلك الامني الى 73 اصابة ولدى الاطارات التربوية الى 72 اصابة.وتوزعت هذه الاصابات الجديدة حسب المعتمديات بحصيلة هي الاكثر ارتفاعا منذ ظهور الوباء ببن قردان ب 42 اصابة وبجزيرة جربة بين معتمدياتها الثلاثة ب 69 اصابة منها 47 اصابة بميدون و20 بحومة السوق ، وباصابتين اثنتين باجيم لتتوزع بقية الاصابات بين جرجيس 29 اصابة ومدنين الشمالية 10 اصابات ومدنين الجنوبية 9 اصابات.وسجلت من جهة اخرى الجهة 81 حالة شفاء جديدة منها 23 حالة شفاء بمدنين الجنوبية و18 بمدنين الشمالية و16 ببن قردان و9 بميدون و8 حالات شفاء بجرجيس و5 بحومة السوق و3 بسيدي مخلوف لتتطور حالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 3446 حالة شفاء.