المهدية: إعطاء إشارة انطلاق مشروع إصلاح وحماية وتهيئة ميناء الصيد البحري بالجهة

وات -

انطلقت إحدى شركات المقاولات، اليوم الجمعة، في تنفيذ مشروع إصلاح وحماية وتهيئة ميناء الصيد البحري بالمهدية، بكلفة جملية تناهز الـ5ر43 مليون دينار، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.وأوضح مدير عام المصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية، أحمد الكامل، في تصريح لـ"وات"، أن المشروع يشتمل على 3 عناصر يتواصل إنجازها لفترة تمتد على 36 شهرا.وبيّن، أن العنصر الأول من المشروع يتمثل في إنجاز مكوّنات البنية التحتية الأساسية، منها إحداث 600 متر خطي من الأرصفة الجديدة مع صيانة الأرصفة القديمة ومد الحاجز الرئيسي قصد حماية البحارة عند دخولهم الميناء، الى جانب صيانة رافعة السفن، وإحداث مسطح جديدة بمساحة تناهز 5ر2 هك، وإحداث أرضية جديدة لنفس المسطح.ويتكون العنصر الثاني من المشروع، وفق ذات المصدر، من تهيئة وتعهد الطرقات القديمة وإحداث أخرى جديدة مع الربط بشبكات التطهير والماء الصالح للشراب والكهرباء، فيما يتلخص العنصر الثالث، في صيانة وتوسعة البنايات الموجودة بالميناء، فضلا عن إحداث مدخل جديدة للميناء.ولاحظ الكامل، أن وزارة التجهيز تتدخل في هذا المشروع كصاحب منشأ مفاوض يشرف على إنجاز المشروع الذي يعود لوزارة الفلاحة، مشيرا من جهة أخرى، الى أن وزارة التجهيز تعمل في هذه الفترة على انجاز 7 مشاريع وطنية تندرج ضمن المخطط المديري لتطوير موانىء الصيد البحري في تونس.وتتضمن هذه المشاريع، تهيئة ميناء قابس ومينائي سيدي منصور وسيدي يوسف بولاية صفاقس، علاوة على إعادة تأهيل ميناء قليبية من ولاية نابل، وتوسعة ميناء طبلية بولاية المنستير (بكلفة 54 م د)، وحماية ميناء قلعة الأندلس ببنزرت (24 م د).يذكر أن ولاية المهدية، تعدّ 6 آلاف مركب صيد بحري، من بينها 1633 مركب بمدينة الشابة، فيما يشغل قطاع الصيد البحري حوالي 8600 بحار من بينهم 6000 بالشابة.ويبلغ إنتاج الجهة من الثروات السمكية سنويا، أكثر من 121 ألف طن، ما يمثل حوالي 17 بالمائة من الإنتاج الوطني.