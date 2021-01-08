صفاقس-كوفيد19: تواصل المنحى التصاعدي لانتشار الوباء وتسجيل 7 وفيات و328 إصابة جديدة

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يتواصل المنحى التصاعدي لانتشار وباء "كورونا" في ولاية صفاقس التي سجلت 7 وفيات ورصدت 328 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 941 تحليلا منجزا بتاريخ أمس الخميس بين تحاليل سريعة وتحاليل "بي سي آر"، كما عرفت الولاية 127 حالة شفاء جديدة، وفق آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة اليوم الجمعة.وبلغ عدد المقيمين بقسمي العناية المركزة في كل من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمستشفى الميداني العسكري بصفاقس 25 مصابا بالوباء، وعدد المقيمين بقسم "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 104 مصابين، وعدد المقيمين بالمصحات الخاصة 78 مصابا.وارتفعت بناء على هذه المعطيات الجديدة مختلف مؤشرات الحالة الوبائية في الولاية، حيث قفز إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 343 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية إلى 14883 حالة في حين بلغ عدد حالات الشفاء 11013 حالة.ووصل مجموع التحاليل المنجزة في الجهة في إطار تقصي الوباء إلى 55466 تحليلا بين تحاليل سريعة وتحاليل "بي سي آر"، علما وأن الجهة شرعت بداية من اليوم في توسيع مجال إجراء التحاليل السريعة في مختلف الدوائر الصحية وذلك بالتزامن مع المنحى التصاعدي لانتشار الوباء.