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بنزرت: تدعيم المنصة اللوجستية للمستشفى المحلي بالعالية بهبة جمعياتية من أبناء المنطقة المقيمين بالخارج

Publié le Vendredi 01 Janvier 2021 - 16:02 قراءة: 0 د, 35 ث
وات - أفاد معتمد العالية، غسان بواب، اليوم الجمعة، بأنه تم تدعيم المنصة اللوجستية الصحية للمستشفى المحلي بالعالية عشية أمس الخميس بهبة مجتمعية وجمعياتية من أبناء المنطقة المقيمين بالخارج وجمعية "تونسيو الضفتين" بفرنسا.

وبيّن المصدر ذاته لـ "وات"، ان هذه الهبة تضمنت 40 سريرا طبيا حديثا، و10كراسي متحركة، وطاولتي ولادة، الى جانب عدد هام من المستلزمات الطبية التي من شأنها تحسين الخدمات الطبية للمستشفى وتوفير مرافق وظروف عمل طيبة للاطارات الطبية وشبه الطبية ولاسيما خلال هذه الفترة في علاقة بجائحة "كورونا"، وفق تعبيره.
يشار إلى ان موكب تسليم المستلزمات الطبية قد انتظم بإشراف رئيس المجلس الجهوي للصحة والي بنزرت، محمد قويدر، وبحضور رئيس بلدية العالية، حمادي بن سالم، وثلة من ممثلي لجنة تنظيم المبادرة، والعائلة الطبية الموسعة بالمستشفى.

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