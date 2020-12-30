وزير الصحة: الاستراتجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا تهدف لضمان تلقيح 50 بالمائة من التونسيين على الاقل

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أفاد وزير الصحة فوزي مهدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان " الاستراتجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورنا تهدف لضمان تلقيح 50 بالمائة من التونسيين على الاقل" مؤكدا أنه تم بعد وضع برنامج عمل الاستراتيجية الوطنية للتلقيح وتكوين لجنة العمل التي ستشرف على حملة التلقيح.وأشار مهدي، على هامش إعطاء إشارة انطلاق الاستغلال الفعلي للمركز الصحي الوسيط بحي الرياض سليمان، وفي عرضه لأبرز ملامح الاستراتجية الوطنية للتلقيح ضد ضد فيروس كورونا إلى أن الأسابيع القادمة ستشهد انطلاق حملة لتسجيل الراغبين في التلقيح والمتطوعين الراغبين في الانضمام لهذه الحملة الكبرى التي ستشمل ملايين التونسيين.وشدد على أن الوزارة تعمل على "قدم وساق" لربط الصلة بالمخابر لاقتناء الكميات اللازمة من التلاقيح وذلك بهدف ضمان تلقيح 50 بالمائة على الاقل من التونسيين.واوضح او اختيار من سيلقحون لا يخضع لمقياس العدد بحساب كل جهة بل يخضع لمعايير علمية مضبوطة في مقدمتها السن والإصابة بالأمراض وذلك باعتماد منظومة معلوماتية يتم تطويرها بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.وأشار من جهة أخرى، وتعقيبا على بيان جمعية الصيادلة بخصوص " النقص الفادح في الأدوية"ـ إلى أن النقص موجود ولكنه " لا يدعو للخوف أو لإرباك المواطنين" على حد قوله.وأكد أن الوزارة تعمل على تلافي النقص في الأدوية وحل كل الاشكاليات المرتبطة بتوفيرها مبينا أن النقص يتعلق فقط ببعض الأنواع التي تسجل صعوبة على مستوى التزود بها أو ببعض الأنواع التي لم تعد موجودة والتي يوجد لها بديل في تونس.وتابع ان المرصد الوطني للأدوية الذي يتابع القطاع سيتولى خلال الأيام القادمة إيضاح جملة هذه النقاط وسيطرح الحلول المعتمدة لتلافي أي نقص في الأدوية.وبين بخصوص النقص في أطباء الاختصاص بعديد المستشفيات أن " النقص لم يعد يشمل فقط أطباء الاختصاص بل إنه أصبح يشمل كذلك أطباء الطب العام" مفسرا ذلك ب" العزوف عن العمل بالقطاع الصحي العمومي" داعيا الأطباء إلى الإقبال على المواقع المتوفرة في عديد المستشفيات والجهات.ولاحظ في ذات السياق أن الحكومة خصصت لوزارة الصحة 1300 مركز تعاقد مع أطباء واطارات شبه طبية ومعينين صحيين وعملة في إطار التغطية الصحية الأكيدة لمجابهة جائحة كوفيد مبرزا الحرص على مزيد دعم كل الجهات بالاطارات الطبية وشبه الطبية خاصة في ظل وجود برنامج منذ 2016 لدعم المستشفيات بالموارد البشرية ورصدت له اعتمادات ب26 مليون دينار.