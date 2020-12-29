اضطراب في سفرات قطارات نقل المسافرين على خط الاحواز الجنوبية للعاصمة اليوم الثلاثاء من9 صباحا الى منتصف النهار

تعلم الشّركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة حرفاءها أنه نظرا للأشغال الجارية على مستوى السكة بين محطتي حمام الأنف و الرياض سيطرأ اضطراب على سفرات قطارات نقل المسافرين على خط الاحواز الجنوبية لتونس العاصمة و ذلك يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة منتصف النهار.



