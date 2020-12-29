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اضطراب في سفرات قطارات نقل المسافرين على خط الاحواز الجنوبية للعاصمة اليوم الثلاثاء من9 صباحا الى منتصف النهار

Publié le Mardi 29 Decembre 2020 - 06:58 قراءة: 0 د, 14 ث
تعلم الشّركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة حرفاءها أنه نظرا للأشغال الجارية على مستوى السكة بين محطتي حمام الأنف و الرياض سيطرأ اضطراب على سفرات قطارات نقل المسافرين على خط الاحواز الجنوبية لتونس العاصمة و ذلك يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة منتصف النهار.

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