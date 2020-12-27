تفشي فيروس كورونا في الحقول البترولية في صحراء ولاية تطاوين

وات -

امتدت عدوى الاصابة بفيروس كورونا إلى بعض الحقول البترولية في صحراء ولاية تطاوين، وقد تم التصريح بإصابة أكثر من عشرين عاملا بما فيهم الطبيب المباشر في حقل وادي زار في صفوف عمال شركة " ايني" الايطالية.وقد طالب العمال بالإسراع في إبعاد المصابين وإخضاعهم للحجر الصحي الذاتي خارج مواطن العمل والإقامة في الصحراء لكسر سلسلة العدوى وضمان تواصل العمل في حضائر الانتاج .وأفاد المدير الجهوي للصحة الدكتور طه المقدميني في تصريح لمراسل (وات) في الجهة، أن الرعاية الصحية في الحقول البترولية من مشمولات المؤسسات المشغلة وطب الشغل .وأوصى المقدميني بالعمل على نقل المصابين إلى مراكز الحجر أو إلى بيوتهم ضمانا لعدم تعكر الحالات الصحية للبعض منهم في الحقول البعيدة عن المؤسسات الاستشفائية المستعدة لاستقبالهم وعلاجهم عند الحاجة على حد قوله.