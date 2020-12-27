النيابة العمومية بسوسة تكلف الفرقة المركزية للحرس بالعوينة بالبحث في موضوع استيراد 25 طنا من مادة الكاكاوية الفاسدة

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أعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 والناطق الرسمي باسمها، جابر الغنيمي، ان النيابة العمومية بذات المحكمة، كلفت يوم الخميس إحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة، بالبحث العاجل في موضوع استيراد شركة تونسية 25 طنا من مادة الكاكاوية الفاسدة عبر ميناء سوسة التجاري، وبإجراء المعاينات والتساخير والسماعات اللازمة.وأوضح الغنيمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء السبت، أن الفرقة المذكورة باشرت الأبحاث، حيث استمعت إلى ممثل الإدارة العامة للديوانة التونسية، التي كانت تقدمت بشكاية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة مفادها توريد شحنة من مادة الكاكاوية الفاسدة، استوردتها من مصر شركة منتصبة بجهة الساحل، حيث تبين أنها لا تستجيب للشروط والمواصفات الصحية، وتنبعث منها روائح كريهة.وأضاف ان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة ستواصل لاحقا سماع المشتبه بهم.