القصرين: لجنة مجابهة الكوارث الطبيعية في حالة استنفار في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها الجهة (الوالي)

وات -

أكّد والي القصرين، عادل مبروك، صباح اليوم السبت، أن اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها في حالة إستنفار حاليا، في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها الجهة منذ مساء أمس الجمعة، وعلى إثر تساقط الثلوج بعدد من مناطق الولاية، منها عين جنان بفوسانة وبوشبكة بفريانة ومعتمدية تالة، الى جانب تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار بمناطق أخرى.وبيّن الوالي، في تصريح إعلامي، أنه تم تسخير كافة إمكانيات ومعدات اللجنة للتدخل عند الإقتضاء، مع امكانية تعزيزها من ولايات مجاورة، مبرزا أنه تم حاليا توفير 5 آلات ماسحة وشاحنة لرش الملح وإزالة الثلوج وآلة جارفة وشاحنات نقل، فضلا عن تجهيزات أخرى.من جهته، بيّن معتمد تالة، جوهر الشعباني، في تصريح لـ(وات)، أنه تم تبعا لبلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي، اتخاذ الإحتياطات اللازمة من طرف اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها المنعقدة مساء أمس الجمهة، مع بقائها في حالة انعقاد دائم، مبرزا أنه تسخير كافة تجهيزات الإدارات المحلية على ذمة اللجنة للتدخل عند الإقتضاء وذلك بالتنسيق مع اللجنة الجهوية.وأضاف، في ذات السياق، أنه تم الإنطلاق في توزيع دفعة من المساعدات الإجتماعية على مستحقيها لمجابهة موجة البرد الحالية، مع متابعة عملية تزويد كافة مناطق المعتمدية بالمواد الأساسية من غاز منزلي ومواد غذائية لتفادي أي نقص.وذكر بالمناسبة، أن مدينة تالة شهدت فجر اليوم السبت، تساقط كميات قليلة من الثلوج مع كمية من الأمطار، مؤكدا أن الوضع محل متابعة.وتشير التوقعات الجوية، لليوم السبت، إلى سقوط ثلوج بالمناطق الجبلية الغربية للبلاد التي يتجاوز ارتفاعها 800 متر، مع نزول كميات من الأمطار، تكون أحيانا غزيرة، وفق بلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي.