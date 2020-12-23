رابطة ابطال افريقيا - تعادل الترجي التونسي واهلي بنغازي الليبي صفر لصفر

وات - تعادل الترجي الرياضي التونسي اليوم في القاهرة مع اهلي بنغازي الليبي بنتيجة صفر لصفر في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم وتدور مباراة الاياب بعد اسبوعين في ملعب حمادي العقربي برادس.
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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