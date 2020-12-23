رابطة ابطال افريقيا - تعادل الترجي التونسي واهلي بنغازي الليبي صفر لصفر

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تعادل الترجي الرياضي التونسي اليوم في القاهرة مع اهلي بنغازي الليبي بنتيجة صفر لصفر في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم وتدور مباراة الاياب بعد اسبوعين في ملعب حمادي العقربي برادس.