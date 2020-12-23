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رابطة ابطال افريقيا - تعادل الترجي التونسي واهلي بنغازي الليبي صفر لصفر

Publié le Mercredi 23 Decembre 2020 - 19:39 قراءة: 0 د, 11 ث
وات - تعادل الترجي الرياضي التونسي اليوم في القاهرة مع اهلي بنغازي الليبي بنتيجة صفر لصفر في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم وتدور مباراة الاياب بعد اسبوعين في ملعب حمادي العقربي برادس.


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