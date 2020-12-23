متقاعدو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمكنهم صرف جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية

اعلن البريد التونسي ان أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمكنهم استعمال خدمة "سهلي جرايتي" وذلك عبر صرف جراياتهم انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي بالاعتماد على حساباتهم الافتراضية.واوضح البريد في بلاغ له الاربعاء ، أن خدمة "سهلي جرايتي" ستشمل في مرحلة أولى، المنتفعين بجرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماع المسجلين بهذه الخدمة وكذلك أصحاب أرقام بطاقات التعريف الوطنية التي تنتهي بـ 0 أو1، على أن يتم تعميمها لاحقا على كافة المنتفعين.ودعا البريد التونسي بقية المنتفعين بالجرايات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للتسجيل بخدمة "سهلي جرايتي" بمكاتب البريد أثناء سحب جراياتهم من النوافذ.وذكر ان عملية سحب جرايات التقاعد من الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي، تتم بصفة مجانية وسهلة ومؤمنة