   Abdelhalim Hafed - ورق الشجرة  

ظهور ضباب ليل الثلاثاء وصباح الاربعاء وانخفاض في مدى الرؤية الافقية الى ما دون 500 م ببعض المناطق

Publié le Mardi 22 Decembre 2020 - 19:23 قراءة: 0 د, 21 ث
يكون الوضع الجوي خلال هذه الليلة وصباح غد الاربعاء، ملائما لظهور الضباب بعديد الجهات، وفق بلاغ للمعهد الوطني للرصد الجوي، مساء الثلاثاء وينتظر ان يكون الضباب كثيفا خاصة بالمناطق الساحلية والمنخفضات والمناطق المحاذية للسدود والاودية وكذلك الجهات التي شهدت نزول كميات من الامطار مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الافقية الى ما دون 500 متر وافاد المعهد انه ينتظر تقشع هذا الضباب تدريجيا بداية من الساعة التاسعة صباحا


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