دورة شمال افريقيا تحت 20 عاما- فوز المنتخب المغربي على نظيره الجزائري

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المؤهلة الى نهائيات امم افريقيا 2021

فاز المنتخب المغربي على نظيره الجزائري بهدف لصفر في المباراة التي جرت بينهما يوم الجمعة بملعب الشاذلي زويتن لحساب الجولة الثانية من منافسات بطولة شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 20 سنة المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا (موريتانيا 2021).وسجل هدف المنتخب المغربي المهدي موهوب في الدقيقة 76.وكان المنتخب التونسي فاز في المباراة الثانية لحساب الجولة ذاتها على نظيره المصري جزائيا 2-صفر.ولم تجر المباراة الثانية التي كانت مبرمجة عل ملعب رادس بعدما اقتصرت قائمة لاعبي المنتخب المصري على ورقة المباراة على 14 لاعبا بسبب اصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا بينما تشترط اللوائح المعتمدة من الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم الخاصة بجائحة (كوفيد-19) تسجيل 15 لاعبا على الاقل على ورقة المباراة.وفي الجولة الاولى، تعادل المنتخب التونسي مع نظيره الجزائري 1-1 بينما تم اعتبار المنتخب المصري منهزما جزائيا بنتيجة 0-2 أمام نظيره الليبي لعدم توفر العدد الكافي من اللاعبين على ورقة المباراة بسبب فيروس كورونا الذي اصاب عددا من لاعبيه.ويتأهل في أعقاب هذه التصفيات صاحبا المركزين والاول والثاني إلى النهائيات القارية.