إيقاف مركب صيد مصري بحالة صيد غير مشروع جنوب شرق جزيرة قرقنة وعلى متنه 17 فردا (وزارة الدفاع)

وات -

قامت خافرة أعالي بحار تابعة لجيش البحر، صباح اليوم الأربعاء، بتحويل وجهة مركب صيد مصري، وذلك بعد ضبطه بحالة صيد غير مشروع بمنطقة الصيد الخاصة التونسية جنوب شرق جزيرة قرقنة، على بعد 100 كلم وعلى متنه 17 فردا.وقد تولى فريق التدخل التابع للخافرة، مطاردة المركب المذكور، إلى حين إيقافه، بالرغم من عديد المداورات الخطرة التي قام بها ربّان هذا المركب، قبل التوجه به نحو القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.