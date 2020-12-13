بنزرت: انتشال جثّة آدمية متعفنة بشاطئ سيدي مشرق بسجنان

وات - انتشلت مصالح الحرس البحري، عشية اليوم الأحد، بشاطئ سيدي مشرق بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت، جثّة آدمية متعفنة تولّت تحويلها للمستشفى المحلي بسجنان، وفق ما أفاد به مصدر محلي مسؤول، في تصريح لـ"وات".
وأوضح المصدر ذاته أن الجثّة كانت مشوّهة وهي تعود لشاب في العقد الثالث من العمر ويرجح أنّها بقيت لمدة طويلة في البحر ما حال دون التعرّف على هويّة صاحبها، مبيّنا أن الابحاث الاولية تشير الى انها قد تكون تعود لشاب مغاربي قضى نحبه في عملية هجرة غير نظامية.
وأضاف أن المنطقة البحرية بسيدي مشرق باتت معروفة لدى الجهات الامنية بكثرة لفظها لهكذا حالات وللممنوعات من المواد المخدرة، لا سيما في مثل الاجواء المناخية الحالية.
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وأوضح المصدر ذاته أن الجثّة كانت مشوّهة وهي تعود لشاب في العقد الثالث من العمر ويرجح أنّها بقيت لمدة طويلة في البحر ما حال دون التعرّف على هويّة صاحبها، مبيّنا أن الابحاث الاولية تشير الى انها قد تكون تعود لشاب مغاربي قضى نحبه في عملية هجرة غير نظامية.
وأضاف أن المنطقة البحرية بسيدي مشرق باتت معروفة لدى الجهات الامنية بكثرة لفظها لهكذا حالات وللممنوعات من المواد المخدرة، لا سيما في مثل الاجواء المناخية الحالية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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