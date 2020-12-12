التقلبات الجوية متواصلة

تتواصل التقلبات الجوية اليوم السبت والأمطار الرعدية حاضرة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب.. الامطار تكون احيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد باماكن محدودة.شدة الرياح تتطلب اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى 70 كلم/س.النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.تتراوح الحرارة القصوى بين 11 و16 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 16 و20 ببقية الجهات كما تصل إلى 22 محليا بالجنوب.