مدنين: تركيز أول مكتب للارشاد السياحي ببني خداش

وات -

قال المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين، هشام المحواشي، أنه تم اليوم الخميس، تركيز أول مكتب للارشاد السياحي ببني خداش، التي أصبحت وجهة سياحية مستقلة بخصوصيات جديدة ومكملة للسياحة بالجهة.وبيّن المحواشي، في تصريح لـ(وات)، أن من الخصوصيات التي تروج لها المنطقة، هي السياحة البيئية البديلة، التي ترتكز اساسا على الاقامات الريفية والاستضافات العائلية وذلك بعدد من المشاريع يبلغ 12 مشروعا، متخصص في خدمات الايواء البديل، وفق تعبيره.وسيساهم هذا المكتب، الذي مثل مطلبا ملحا لابناء بني خداش، في تقريب الخدمات وتوجيه السواح الوافدين على هذه المنطقة الجبلية، الى جانب مساهمته في دفع الاستثمار في المجال وخاصة منها في مجال السياحة البديلة.