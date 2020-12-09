بنزرت: التأكيد على الدور المحوري للعمدة في دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وات -

انعقدت، اليوم الاربعاء، بولاية بنزرت الندوة الدورية للعمد بمقر الولاية، أكد خلالها والي الجهة، محمد قويدر على الدور المحوري للعمدة في منطقته، من خلال مساهمته في تعزيز أوجه التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، وايضا حماية الصالح العام والخاص.وطمأن، بالمناسبة كافة الحضور من العمد على وجه الخصوص، بشأن حرص السلط الجهوية، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل المركزية، على تسريع الاستجابة لمطلب القانون الاساسي للعمد والدعم الادبي واللوجستي والمادي لهم.وأوصى، المسؤول الجهوي، خلال الندوة، التي حضرها كافة المعتمدين وثلة من القيادات الامنية العليا بالجهة، بالتحلي باليقظة الدائمة بشأن مكافحة جائحة "كورونا"، ومواصلة تقديم العون الضروري للهياكل الصحية.وتطرق، من جانب آخر، إلى ضرورة مواصلة العمل من أجل انجاح الموسم الشتوي، سواء في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي أو بالشأن الاجتماعي، لافتا الى أهمية الاستماع والتواصل الايجابي مع المواطنين والاخذ بيدهم، واستباق الاحاطة بالعائلات المعوزة، خاصة خلال موجات البرد.وشدد، على مكافحة الظاهرة الاجرامية، ومقاومة الاحتكار، وحسن التنسيق مع المعتمدين وبقية النسيج المحلي بشأن مقاومة الانتصاب الفوضوي والبناء العشوائي، ومتابعة وتسريع مشاريع وبرامج التنمية الجهوية والتنمية المندمجة، ولاسيما منها المساهمة في انجاح برنامج ضبط محاور مقترحات المخطط الخماسي المقبل للتنمية.ودعا، في سياق متصل، الى متابعة سير المشاريع التنموية، ومواصلة التزام الحياد السياسي والوقوف على نفس المسافة من الجميع، والاقتراب أكثر من المواطن ومشاغل الاهالي وتحمل كل طرف لمسؤوليته، ودعم منظومة العمل البلدي، وانجاح التجربة الديموقراطية المحلية، والتواصل مع الجميع دون استثناء.يشار الى ان والي بنزرت، كان أعلن في خاتمة الندوة، عن تعيين ممثل قار للعمد ضمن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة وأيضا ضمن اللجان القطاعية الجهوية المتابعة للمشاريع.