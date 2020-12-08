نادي حمام الانف يضم المدافع سليم باشا

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تعاقد نادي حمام الانف مع المدافع سليم باشا لمدة سنة واحدة حسب ما اوردته الصفحة الرسمية لفريق الضاحية الجنوبية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".ولعب سليم باشا (34 عاما) خلال الموسم الماضي في صفوف شبيبة القيروان.كما انتدب نادي حمام الانف لمدة موسمين المدافع حسان المصمودي الذي سبق له اللعب في صفوف نادي كرة القدم بالحمامات والنادي الصفاقسي وباريس 13 اتلتيكو الفرنسي.هذا ووقعت هئية نادي حمام الانف عقدين لمدة خمس سنوات مع لاعبي النخبة متوسط الميدان الهجومي ايهاب الدريدي (20 عاما) ولاعب الارتكاز ريان المدب (20 عاما).ويشارك نادي حمام الانف في البطولة المصغرة من اجل تحديد الفريق الصاعد لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم تعويضا لهلال الشابة وكان قد تعادل في مباراته الاولى مع شبيبة القيروان 1-1.وسيواجه نادي حمام الانف في الجولة الثانية اولمبيك سيدي بوزيد يوم الاربعاء في ملعب قرطاج على ان يختتم سلسلة لقاءاته في البطولة المصغرة بملاقاة قوافل قفصة يوم الاحد القادم.