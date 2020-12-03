كميّات الأمطار المسجّلة بعدد من مناطق البلاد

وات - سجل خلال 24 ساعة الأخيرة (من السابعة من صباح أمس الاربعاء الى السابعة من صباح الخميس) تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد.
في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.
//ولاية المنستير// الساحلين 2 / بنبلة 4 / قصيبة المديوني 4 / جمال 4 / بني حسان 3 / طبلبة 11 / صيّادة لمطة بوحجر 5/ المكنين 4 / الوردانين 5 / البقالطة 8 / زرمدين 2 / قصرهلال 4 / //ولاية نابل// بوعرقوب 6 / دار شعبان 7 / بني خيار 8 / الميدة 15 / قرمبالية 8 / الحمّامات 3 / حمام الغزاز 9 / بني خلاد 11 / قربة 10 / منزل بوزلفة 10 / الهوارّية12 / قليبية 10 / نابل 7 / سليمان 12 //ولاية بنزرت// منزل بورقيبة 9 / غزالة 11 / العزيب 10 / العالية 10 / أوتيك 7 / ماطر 11 / سجنان 21 / تينجة 9 / رأس الجبل 5 / بنزرت 12 / جومين 6 //ولاية سوسة// هرقلة 4 / كندار 10 / المسعدين 6 / أكودة 3 / القلعة الكبرى 6 / القلعة الصغرى 3 / بوفيشة 4 / مساكن 5 / شط مريم 5 //ولاية سيدي بوزيد// جلمة 2 / سيدي علي بن عون 1 / الرقاب 2 / سيدي بوزيد 2 / //ولاية القيروان// العلا 2 / عين جلولة 5 / العلم 7 / القيروان 6 / السبيخة 3 / الشبيكة 8 / //ولاية المهدية// سيدي علوان 4 / بومرداس 4 / السواسي 3 / الجم 3 / أولاد الشامخ 4 / قصور الساف 2 / المهدية الميناء 9 / الشابة 3 //ولاية باجة// تستور 8 / عمدون 10 / تيبار 16 / نفزة 32 / قبلاط 8 / مجاز الباب 10 / باجة المحطة 8 / //ولاية صفاقس// صفاقس 1 //ولاية قفصة// قفصة 1 //ولاية القصرين// القصرين 1 / تالة 10 / //ولاية سليانة// سليانة 8 //ولاية جندوبة// جندوبة 11 / طبرقة 38 //ولاية زغوان// زغوان 9 //ولاية تونس// تونس قرطاج 10 //ولاية بن عروس// بن عروس 11 //ولاية الكاف// الكاف9 .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.
//ولاية المنستير// الساحلين 2 / بنبلة 4 / قصيبة المديوني 4 / جمال 4 / بني حسان 3 / طبلبة 11 / صيّادة لمطة بوحجر 5/ المكنين 4 / الوردانين 5 / البقالطة 8 / زرمدين 2 / قصرهلال 4 / //ولاية نابل// بوعرقوب 6 / دار شعبان 7 / بني خيار 8 / الميدة 15 / قرمبالية 8 / الحمّامات 3 / حمام الغزاز 9 / بني خلاد 11 / قربة 10 / منزل بوزلفة 10 / الهوارّية12 / قليبية 10 / نابل 7 / سليمان 12 //ولاية بنزرت// منزل بورقيبة 9 / غزالة 11 / العزيب 10 / العالية 10 / أوتيك 7 / ماطر 11 / سجنان 21 / تينجة 9 / رأس الجبل 5 / بنزرت 12 / جومين 6 //ولاية سوسة// هرقلة 4 / كندار 10 / المسعدين 6 / أكودة 3 / القلعة الكبرى 6 / القلعة الصغرى 3 / بوفيشة 4 / مساكن 5 / شط مريم 5 //ولاية سيدي بوزيد// جلمة 2 / سيدي علي بن عون 1 / الرقاب 2 / سيدي بوزيد 2 / //ولاية القيروان// العلا 2 / عين جلولة 5 / العلم 7 / القيروان 6 / السبيخة 3 / الشبيكة 8 / //ولاية المهدية// سيدي علوان 4 / بومرداس 4 / السواسي 3 / الجم 3 / أولاد الشامخ 4 / قصور الساف 2 / المهدية الميناء 9 / الشابة 3 //ولاية باجة// تستور 8 / عمدون 10 / تيبار 16 / نفزة 32 / قبلاط 8 / مجاز الباب 10 / باجة المحطة 8 / //ولاية صفاقس// صفاقس 1 //ولاية قفصة// قفصة 1 //ولاية القصرين// القصرين 1 / تالة 10 / //ولاية سليانة// سليانة 8 //ولاية جندوبة// جندوبة 11 / طبرقة 38 //ولاية زغوان// زغوان 9 //ولاية تونس// تونس قرطاج 10 //ولاية بن عروس// بن عروس 11 //ولاية الكاف// الكاف9 .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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