كميّات الأمطار المسجّلة بعدد من مناطق البلاد

وات -

سجل خلال 24 ساعة الأخيرة (من السابعة من صباح أمس الاربعاء الى السابعة من صباح الخميس) تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد.//ولاية المنستير// الساحلين 2 / بنبلة 4 / قصيبة المديوني 4 / جمال 4 / بني حسان 3 / طبلبة 11 / صيّادة لمطة بوحجر 5/ المكنين 4 / الوردانين 5 / البقالطة 8 / زرمدين 2 / قصرهلال 4 / //ولاية نابل// بوعرقوب 6 / دار شعبان 7 / بني خيار 8 / الميدة 15 / قرمبالية 8 / الحمّامات 3 / حمام الغزاز 9 / بني خلاد 11 / قربة 10 / منزل بوزلفة 10 / الهوارّية12 / قليبية 10 / نابل 7 / سليمان 12 //ولاية بنزرت// منزل بورقيبة 9 / غزالة 11 / العزيب 10 / العالية 10 / أوتيك 7 / ماطر 11 / سجنان 21 / تينجة 9 / رأس الجبل 5 / بنزرت 12 / جومين 6 //ولاية سوسة// هرقلة 4 / كندار 10 / المسعدين 6 / أكودة 3 / القلعة الكبرى 6 / القلعة الصغرى 3 / بوفيشة 4 / مساكن 5 / شط مريم 5 //ولاية سيدي بوزيد// جلمة 2 / سيدي علي بن عون 1 / الرقاب 2 / سيدي بوزيد 2 / //ولاية القيروان// العلا 2 / عين جلولة 5 / العلم 7 / القيروان 6 / السبيخة 3 / الشبيكة 8 / //ولاية المهدية// سيدي علوان 4 / بومرداس 4 / السواسي 3 / الجم 3 / أولاد الشامخ 4 / قصور الساف 2 / المهدية الميناء 9 / الشابة 3 //ولاية باجة// تستور 8 / عمدون 10 / تيبار 16 / نفزة 32 / قبلاط 8 / مجاز الباب 10 / باجة المحطة 8 / //ولاية صفاقس// صفاقس 1 //ولاية قفصة// قفصة 1 //ولاية القصرين// القصرين 1 / تالة 10 / //ولاية سليانة// سليانة 8 //ولاية جندوبة// جندوبة 11 / طبرقة 38 //ولاية زغوان// زغوان 9 //ولاية تونس// تونس قرطاج 10 //ولاية بن عروس// بن عروس 11 //ولاية الكاف// الكاف9 .