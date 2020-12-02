قبلي: وضع حجر أساس مشروع مجمع تنموي تونسي-كويتي في منطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية

وات -

وضع سفير دولة الكويت بتونس، علي الظفيري، اليوم الأربعاء، حجر الاساس مشروع مجمع تنموي بمنطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية المحدث في اطار الشراكة بين جمعيتي الشيخ عبد الله النوري الخيرية بالكويت وجمعية مرحمة للاعمال الاجتماعية والخيرية بتونس باعتمادات تناهز 5 ملايين دينار.وأوضح سفير دولة الكويت، في تصريح لـ"وات"، أن هذا المجمع يتنزل في اطار التعاون التونسي الكويتي الرامي الى احداث فارق تنموي كبير في منطقة نويل والمناطق المحاذية لها، وسيتم تعزيز هذا التدخل مستقبلا بعديد المشاريع الاخرى التي يمكن انجازها في اطار التعاون مع السلط الجهوية بولاية قبلي.ومن ناحيته، أكد جمال النوري رئيس مجلس ادارة جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية بالكويت الممولة لهذا المشروع ان المشروع يضمّ 4 مكونات تشمل مركزا للتكوين والتاهيل المهني، الى جانب مستوصف صنف 4، ومسجد وبئر لتلبية حاجيات المنطقة من الماء الصالح للشراب.وبيّن عضو الهيئة المديرة لجمعية مرحمة للاعمال الاجتماعية والخيرية بتونس، حافظ مسلم، من جهته، ان هذا المشروع يمثل باكورة التدخلات بمنطقة نويل التي من المؤمل ان تشهد جملة من التدخلات الاخرى الرامية الى معاضدة مجهودات الدولة في تكوين وتاهيل اليد العاملة.