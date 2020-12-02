المنستير: أكثر من 480 ألف دينار قيمة محجوزات فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية خلال شهر نوفمبر الماضي

وات -

بلغت قيمة المحجوزات لفرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالمنستير خلال شهر نوفمبر الفارط، في إطار التصدي للتهريب والتجارة الموازية، 480 ألفا و658 دينارا، وفق ما ذكره، اليوم الاربعاء، آمر فصيل الحرس الديواني، العميد رياض المبروك.وحجز الحرس الديواني، وفق ما أفاد به ذات المصدر في تصريح لـ(وات)، 10 آلاف قناع واقي بقيمة 40 ألف دينار، و4790 علبة سجائر أجنبية بقيمة تقدر 25 ألفا و679 دينار، و530 قطعة ملابس جاهزة أجنبية، و1826 قطعة مواد تجميل وعطورات، و11 ألفا و200 قطعة لوازم صيد بحري، و820 كلغ من الأحذية المستعملة، و400 زوج أحذية رياضية ونعال، و140 ألف كيس بلاستيكي صغير الحجم.وفاقت خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2020 ، قيمة المحجوزات لفرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية، 5 مليون دينار، منها حوالي 600 ألف دينار قيمة 4 كغ من الذهب المصنّع مجهول المصدر، ومبلغ هامّ من العملة التونسية حجزته يوم 21 جوان 2020.وبلغت قيمة محجوزات الحرس الديواني سنة 2019 ، مجموع 10 مليون و968 ألف و832 دينار سنة 2019 ، مع تسجيل 428 محضرا مقابل 308 محاضر سنة 2018.