بنزرت: اصدار 14 قرار غلق في رياض ومحاضن أطفال عشوائية

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اصدر والي بنزرت محمد قويدر، اليوم الاثنين، 14 قرار غلق في رياض اطفال ومحاضن عشوائية بكل من معتمديات منزل بورقيبة وجومين والعالية وبنزرت الشمالية، وفق تاكيد مصالح دائرة الشؤون الاجتماعية المكلفة بملف رياض الاطفال بمقر الولاية، ل(وات) واوضحت ذات المصادر، ان القرارات تم اتخاذها بالتنسيق مع اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة فضاءات الطفولة الفوضوية ونظيراتها المحلية بالمعتمديات، وذلك بعد تدوينها لاخلالات خطيرة منها انعدام وغياب الترخيص القانوني المخول لها بالعمل واحتضان الأطفال واضافت ان مجمل قرارات الغلق ال14 "فورية" وسيقع تكليف المصالح الأمنية والمندوبية الجهوية للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن بالتنفيذ والمراقبة، وانها تتوزع الى 11 روضة ومحضنة عشوائية بمعتمدية منزل بورقيبة، ومحضنة وروضة بكل من معتمديات جومين والعالية وبنزرت الشمالية.