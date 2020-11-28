بنزرت: الاعلان عن تأسيس تنسيقية جهوية للمنظمات الوطنية

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أمضى عدد من فروع المنظمات الوطنية ببنزرت، اليوم السبت، في مقر الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، على وثيقة الاعلان عن تأسيس تنسيقية جهوية للمنظمات الوطنية في ولاية بنزرت تضمّ كلا من الاتحاد الجهوي للشغل، والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية، والاتحاد الجهوي للفلاحة، والمنظمة الوطنية لذوي الاحتياجات الخصوصية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد الجهوي للمراة التونسية.وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي الشغل ببنزرت، بشير السحباني، في تصريح اعلامي، بالمناسبة، "إن التنسيقية تضمّ مختلف المنظمات الوطنية بالجهة، وهدفها الاساسي تفعيل التواصل مع الوزارات المعنية، ورئاسة الحكومة ورئاستي مجلس النواب و الجمهورية في اطار الدور المجتمعي للمنظمات".وستسعى التنسيقية إلى رفع كل الاشكاليات والمشاغل التي لازالت تعاني منها الجهة، مع اعداد مقترحات وتصورات تنموية قابلة للانجاز، و ذلك في كنف ما عرفت به المنظمات الوطنية منذ انبعاثها من تعامل حضاري وحوار سلمي، مع الحرص على الحفاظ على مدنية الدولة، وفق ذات المصدر وأضاف ان التنسيقية الجهوية للمنظمات الوطنية ببنزرت ستعمل على التسريع بتنظيم مجلس وزاري للتنمية خاص بالولاية وبتعجيل تنفيذ المشاريع المعطلة بالعمل على فض اشكالياتها، ودفع قطاعات التشغيل، والصحة، والثقافة، والعمل الاجتماعي، والشباب والرياضة وغيرها من المجالات الحيوية، ومع الحرص على مزيد ايلاء ابناء الجهة الاهتمام في كل برامج الدولة.وأكد، في هذا الإطار، على أن عمل التنسيقية سيكون موحدا وشاملا لكل مناطق الولاية بعيدا عن الجهويات وعقلية ما اسماها "الفانة" او تعطيل الانتاج، وفق تعبيره.