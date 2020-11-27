سيدي بوزيد: تواصل انجاز عدد من مشاريع البنية التحتية ببلدية سيدي بوزيد

وات -

يتواصل ببلدية سيدي بوزيد انجاز عدد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والتنوير والتطهير، حسب ما ذكره، اليوم الجمعة، رئيس بلدية سيدي بوزيد، عبد القادر ناجي، في تصريح لـ"وات".وأوضح ان هذه المشاريع تتضمن تعبيد عدد من الطرقات بكلفة 1.7 مليون دينار بكل من حي اولاد شلب،ي وضيعة 17، والورود1، والبراهمية، ومن المنتظر ان يتم ربط 150 مسكنا بحي اولاد شلبي بخدمات التطهير التي انطلقت منذ الشهر الماضي بكلفة 300 الف دينار، ومد 2500 متر خطي من القنوات.وفي ما يتعلق بتدعيم شبكة التنوير العمومي، اشار رئيس البلدية الى انه تم تخصيص 300 الف دينار لتدعيم الشبكة وربط عدد من الاحياء والشوارع التي تفتقد الى التنوير العمومي.كما تتواصل عملية ترصيف عدد من الشوارع بسيدي بوزيد، ومحطة التاكسيات، وتوسيع عدد الانهج بهدف اقامة مأوى للسيارات.ويتواصل ايضا انجاز القسط الثالث من المسلخ البلدي بسيدي بوزيد بكلفة 500 ألف دينار والذي يتضمن التهيئة الخارجية والتجهيزات، وايضا القسط الثاني من المنتزه الحضري بحي الخضراء بكلفة 1.1 مليون دينار، ويحتوي على 2 ملاعب معشبة، ومسلك صحي، وتجهيزات والعاب للأطفال، وغراسات، في حين انتهى القسط الاول الذي يضم قاعة مؤتمرات عصرية (260 كرسيا) ومشربة وسياج.ولفت عبد القادر ناجي الى انه تمت خلال هذا الاسبوع المصادقة على الدراسة التفصيلية لمجسم الثورة الذي سيقع تركيزه بساحة البوعزيزي حيث سيتم الاعلان عن طلب العروض يوم 1 ديسمبر القادم.وذكر ان الدراسات الخاصة بإنجاز قرية حرفية قد انطلقت بالتعاون بين بلدية سيدي بوزيد ووكالة التجديد والتهذيب العمراني، وسيتضمن المشروع قاعة عرض كبرى لفائدة صغار الحرفيين تمكنهم من التعريف بمنتوجاتهم وتسهيل ترويجها.وتتضمن مشاريع بلدية سيدي بوزيد تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وترصيف وتنوير عدد من الانهج بالتجمعات السكانية بالمناطق الريفية على غرار الهيشرية والزعافرية.