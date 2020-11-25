باجة : شلل شبه كلي فى الساعات الأولي لأوّل إضراب عام في الجهة

وات -

عرفت مدن ولاية باجة شللا شبه كلي للمرافق العامة والمحلاّت الخاصة في الساعات الأولى لأوّل اضراب عام جهوي عام تعيشه اليوم ولاية باجة تنفيذا لقرار تنسيقية المنظمات الوطنية.وعاينت صحفية (وات) أبواب الادارات بمختلف اختصاصاتها والمصالح البلدية والمدارس والمعاهد والبنوك والمغازات الكبرى مغلقة.وتوقف النشاط بالشوارع الرئيسية التجارية يصفة شبه كلية كما اغلقت اغلب ابواب المقاهي والمطاعم وتوقفت حركة الحافلات والقطارات بصفة شبه كلية وكانت الحركة بمدينة باجة محدودة.وعرفت المنطقة الصناعية بوتفاحة بباجة شللا شبه كلي بعد قرار اكبر المصانع بها الانخراط فى الاضراب الجهوى ومنها مصنع " كرمبارغ شوبات " الذى يضم قرابة اربعة الاف عامل وتجدر الاشارة الى ان تنسيقية المنظمات الوطنية بباجة تضم الاتحاد الجهوى للشغل والاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحري واتحاد المراة وفرعي عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وقد ساندتها فى الاضراب 12 بلدية بالجهة وعدد كبير من مكونات المجتمع المدني.