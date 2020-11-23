ضرورة مراجعة الميزانية المرصودة لجزيرة قرقنة باعتبارها مصنفة منطقة سياحية (رئيس بلدية قرقنة)

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دعا رئيس بلدية قرقنة التابعة لولاية صفاقس، منصف الفقير، اليوم الاثنين، في تصريح اعلامي على هامش جلسة عمل حول التنمية بالجزيرة، الى ضرورة "مراجعة الميزانية المرصودة لجزيرة قرقنة على اعتبارها مصنفة منطقة سياحية لتنفيذ المشاريع التنموية وتحقيق اكتفاءها الذاتي"، وفق تقديره.وأوضح، "ان الميزانية الجديدة المرصودة لفائدة الجزيرة والمقدرة بمليون دينار، ظلت هي نفسها ولم تشهد تطورا"، معتبرا "ان هذه الميزانية التي ترصدها الدولة الى جزيرة قرقنة لا تفي بالحاجة سيما وان الجزيرة تعاني مشاكل تنموية كبيرة أبرزها معضلة النقل".وفي نفس السياق، أكد ذات المصدر، ان جزيرة قرقنة واهاليها ليسوا في حاجة الى نقل سريع وما ينجر عنه من اشكاليات، على غرار التسعيرة وعدم نقل السيارات والشاحنات، بل في حاجة الى بواخر تعمل طيلة 24 ساعة يوميا.ودعا، في هذا الصدد، الى ضرورة احداث ميناء خاص لنقل شاحنات المحروقات التابعة للشركة البترولية "بيرنكو"، واخراج تلك الشاحنات او ما وصفها بـ"القنبلة الموقوتة"، عن المنطقة السياحية لما يمكن أن تتسبب فيه من حوادث، وفق تعبيره.