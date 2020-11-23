بنزرت: السيطرة على حريق نشب بوحدة انتاج الزيت بمصنع تكرير الزيوت

وات -

تم تفعيل المخطط الداخلي للسلامة بمصنع تكرير الزيوت "السوتوليب" الواقع بمدينة جرزونة، والسيطرة الكاملة بمعية الحماية المدنية، على حريق نشب صباح اليوم الاثنين بوحدة انتاج الزيت بالمصنع، وفق ما افاد به مدير الجودة والسلامة والمحيط بالشركة التونسية لمواد التزييت.وأوضح المصدر ذاته ان الحريق كان نشب بجزء من الوحدة ولم يخلف أية اصابات في صفوف الطاقم العامل بالمؤسسة، مشيرا فى المقابل الى تضرر جزء صغير من الهيكل المعدني في المكان الذي جد فيه الحادث وبعض الاسلاك الكهربائية.وبين ان عملية تفعيل المخطط الداخلي لادارة السلامة وجهود فريقها العامل والعاملين بالمؤسسة بالاضافة الى استجابة مصالح المركز المتقدم للحماية المدنية بجرزونة، مكنت من السيطرة الكاملة والنهائية على موقع الحريق ومنع تسربه.من جانبه، قال المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت كمال المليتي ان سرعة التواصل مع طاقم المركز المتقدم للحماية المدنية بجرزونة من قبل مصالح الشركة مكن من السيطرة الكاملة على النيران في زمن قياسي لم يتعد الربع ساعة.مر