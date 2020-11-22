الشرطة البيئية ببلدية تونس تنفذ 179 عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم

وات -

نفذ جهاز الشرطة البيئية ببلدية تونس 179 عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم و23 عملية مراقبة للمحلات السكنية وذلك خلال النصف الاول من شهر نوفمبر الجاري، وفق ما افاد به (وات) رئيس مكتب الشرطة البيئية ببلدية تونس، طارق بكير.وأوضح بكير أن المكتب تلقى أيضا 70 شكاية من قبل المواطنين تتعلق، بالخصوص، بحفظ الصحة والنظافة العامة للمحلات المفتوحة للعموم، والاستغلال المفرط للرصيف، وعدم ارتداء الكمامة داخل المحلات التجارية، وعدم الالتزام بالبروتوكول الصحي، وعدم احترام طريقة القاء الفواضل التجارية.واضاف، في السياق ذاته، انه تم حجز عدد من الطاولات والكراسي بسبب عدم احترام البروتوكول الصحي والاستغلال المفرط للرصيف، وحجز 17 "شيشة"، وكميات من "المعسل"، الى جانب حجز عدد من ادوات البناء، ومن علب مادة "الشيبس" منتهية الصلوحية.وابرز ان جهاز الشرطة البيئية تلقى خلال هذه الفترة 17 شكاية تتعلق بالنقاط السوداء التي تتواجد فيها الفضلات بالاحياء السكنية، وتم توجيه 128 تنبيها كتابيا و 107 خطية مالية من بينها اكثر من 40 خطية تعلقت بعدم الالتزام بارتداء الكمامة، فضلا عن توجيه 2 خطايا ادارية تتعلق بالقاء الفواضل بالطريق العام، والتي قد تصل قيمة الخطية فيها إلى الف دينار.واكد طارق بكير أن الهدف من عمليات المراقبة وتسجيل المحاضر التي تقوم بها مختلف وحدات الشرطة البيئية ببلدية تونس، بالخصوص منذ بدء تطبيق قرار حظر الجولان، ليس الردع فقط وانما التوعية والتحسيس والحرص على تطبيق البروتوكول الصحي.وأفاد، من جهة اخرى، انه بالتنسيق مع الادارة الفرعية للنجدة والشرطة البيئية بمنطقة حلق الوادي، وبالتعاون مع منطقة قرطاج، تم خلال هذا الاسبوع تنظيم حملة مشتركة اسفرت عن تسجيل اكثرمن 25 مخالفة في عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل وسائل النقل ذكرى