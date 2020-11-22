اصطدام حافلتين بشارع محمد الخامس : إسعاف حوالي 46 مصابا

باب نات -

تُعلم وزارة الدّاخلية أنّ حادث مرور جدّ صباح اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 ( حوالي الساعة السادسة و40 دقيقة) على مستوى شارع محمد الخامس بالعاصمة قبالة قصر الموتمرات.وقد أسفر هذا الحادث الذي تتمثّل صورته في اصطدام حافلتين معدتين لنقل العملة على إصابات متفاوتة الخطورة.وتُعلم وزارة الدّاخلية أنّ عمليّات الإنقاذ والنجدة أسفرت إلى حد الآن عن إسعاف حوالي 46 مصابا ( إصاباتهم متفاوتة الخطورة) ونقلهم إلى المؤسسات الاستشفائية بالعاصمة بواسطة سياّرات الإسعاف التاّبعة للدّيوان الوطني للحماية المدنيّة ولمصالح وزارة الصّحّة.