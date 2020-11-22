   Al Jessmi - بحبّك وحشتني  

اصطدام حافلتين بشارع محمد الخامس : إسعاف حوالي 46 مصابا

Publié le Dimanche 22 Novembre 2020 - 09:46 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - تُعلم وزارة الدّاخلية أنّ حادث مرور جدّ صباح اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 ( حوالي الساعة السادسة و40 دقيقة) على مستوى شارع محمد الخامس بالعاصمة قبالة قصر الموتمرات.

وقد أسفر هذا الحادث الذي تتمثّل صورته في اصطدام حافلتين معدتين لنقل العملة على إصابات متفاوتة الخطورة.


وتُعلم وزارة الدّاخلية أنّ عمليّات الإنقاذ والنجدة أسفرت إلى حد الآن عن إسعاف حوالي 46 مصابا ( إصاباتهم متفاوتة الخطورة) ونقلهم إلى المؤسسات الاستشفائية بالعاصمة بواسطة سياّرات الإسعاف التاّبعة للدّيوان الوطني للحماية المدنيّة ولمصالح وزارة الصّحّة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 215482



En continu

Toutes les news

الأحد 22 نوفمبر 2020 | 7 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:08 14:47 12:13 07:05 05:34
15°
 17° % 87 :الرطــوبة
تونــس 15°
8.2 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
17°-1520°-1619°-1519°-1320°-14
  • Avoirs en devises
    21486,3

  • (20 nov)
  • Jours d'importation
    148
  •              1 € = 3,25254 DT        1$ =2,73857 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 nov)   1425,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة