فراس بالعربي يقود الفجيرة نحو فوزه الاول بالبطولة الاماراتية

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قاد متوسط الميدان التونسي فراس بلعربي فريقه الفجيرة الى تحقيق فوزه الاول بتغلبه على ضيفه حتا بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة لحساب الجولة السادسة للبطولة الاماراتية لكرة القدم.وسجل فراس بالعربي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60.ويحتل الفجيرة المركز الحادي عشر ب4 نقاط.وكان فراس بلعربي انتقل خلال الميركاتو الصيفي الماضي من النجم الساحلي الى نادي الفجيرة على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد.