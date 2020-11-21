فراس بالعربي يقود الفجيرة نحو فوزه الاول بالبطولة الاماراتية

وات - قاد متوسط الميدان التونسي فراس بلعربي فريقه الفجيرة الى تحقيق فوزه الاول بتغلبه على ضيفه حتا بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة لحساب الجولة السادسة للبطولة الاماراتية لكرة القدم.
وسجل فراس بالعربي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60.
ويحتل الفجيرة المركز الحادي عشر ب4 نقاط.
وكان فراس بلعربي انتقل خلال الميركاتو الصيفي الماضي من النجم الساحلي الى نادي الفجيرة على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وسجل فراس بالعربي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60.
ويحتل الفجيرة المركز الحادي عشر ب4 نقاط.
وكان فراس بلعربي انتقل خلال الميركاتو الصيفي الماضي من النجم الساحلي الى نادي الفجيرة على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 215431