قابس: "تنسيقية اعتصام الصمود 2 " تطالب الحكومة بفتح قنوات الحوار مع الشباب المعتصم بالمنطقة الصناعية

وات -

طالب الناطق الرسمي باسم التنسيقية الجهوية لاعتصام " الصمود 2 " بقابس كريم غومة في تصريح اليوم لمراسل (وات)، الحكومة بفتح قنوات الحوار مع الشباب المعتصم بمداخل المجمع الكيميائي التونسي، مؤكّدا أن هذا الشباب قد اضطر الى هذا التحرك الاحتجاجي الذي انطلق منذ أسبوع بعد ان تم التنكّر لحقه في التشغيل وأن النسيج الصناعي بالمنطقة الصناعية بقابس لم يقم بدوره في التشغيل على الرغم من الأضرار الجسيمة التي ألحقها بالبيئة وبصحة المواطنين ومن قدرته على توفير الكثير من مواطن الشغل.واعتبرغومة ان الحكومة تتحمّل المسؤولية الكاملة في الوضع الصعب الذي تشهده ولاية قابس حيث انها لم تقم بتفعيل القرارات التي تم اتخاذها لفائدة الجهة في العديد من المجالس الوزارية وفي مقدمتها القرارات المتعلقة بالتنمية والاستثمار والتشغيل، مضيفا أن شباب الجهة قد اختار الاعتصام بعد أن فقد كل آمل في العيش بكرامة بالحصول على شغل يضمن له الحياة الكريمة، وفق تصريحه.ومن جهتهم عبر العديد من شبّان غنوش الذي أغلقوا المدخل الجنوبي للمجمع الكيميائي التونسي على مستوى معامل تعبئة قوارير الغاز المنزلي عن غضبهم من الوضعية التي أصبحت عليها ولاية قابس بسبب التلوّث الصناعي الذي أضرّ حسب قولهم بالبحر وبالهواء وبالفلاحة واستنزف الموارد المائية للجهة وجعل ولاية قابس في مقدمة الولايات التي بها أعلى نسبة بطالة مطالبين الحكومة بوضع حد لمعاناة المواطنين بالاستجابة للاستحقاقات التنموية للجهة وفي مقدمتها استحقاق التشغيل.