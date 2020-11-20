بنزرت: النظر خلال جلسة عمل في برامج نموذجية في مجال الاقتصاد والمحافظة على الطاقة

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مثل موضوع تفعيل وإنجاز عدد من البرامج والمشاريع الخاصة بمجالي المحافظة والاقتصاد في الطاقة سواء بالنسبة للجهة او المنظومة البلدية، ابرز ما تطرقت له جلسة العمل القطاعية الملتئمة اليوم الجمعة بمقر الإدارة العامة للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وقال والي بنزرت محمد قويدر ان الجلسة كانت "مثمرة" بفضل التجاوب الذي وجدته ملفات الولاية من قبل المدير العام للوكالة فتحي الحجي والمصالح ذات الصلة، وبين انه تم التعهد من قبل الوكالة على تقديم الإحاطة والمساعدة الفنية لمصالح الولاية بشان التقليص في استهلاك الطاقة بمختلف الفضاءات والبناءات التابعة لها، من خلال اعداد دراسة خاصة في المجال، وإنجاز مشروع نموذجي في الغرض، بما من شانه التخفيض من النفقات الموجهة في المجال وتوجيها للبرامج الاستثمارية .كما تم التعهد من قبل الوكالة لانجاز عمليات نموذجية في مجال الطاقة البديلة، خاصة منها الطاقة الهوائية، وتقديم الإحاطة والمساعدة الفنية لفائدة بلدية بنزرت للاقتصاد في الطاقة، بالتوازي مع التعهد من قبل الوكالة لانجاز مشروع نموذجي لفائدة بلدية العالية وانارة شبكة عمومية باعتماد الطاقة البديلة مع تقديم الإحاطة والمساعدة الفنية.من جهة أخرى، تم خلال الجلسة امضاء عقد برنامج بين بلدية بنزرت والوكالة يهم برنامج التدقيق الطاقي المنجز من قبل الوكالة في انتظار عقد جلسة عمل بين الطرفين من اجل النظر في التقرير النهائي الخاص بالتدقيق الطاقي للبدية قبل موفي السنة الجارية وتناولت الجلسة في جانب منها البرنامج الوطني المنجز من قبل الوكالة والخاص بالتدقيق الطاقي للبلديات ومنها بلدية بنزرت ، حيث ينتظر ان يستكمل البرنامج ككل في غضون السنة الجارية، وفق تاكيد المدير العام للوكالة.يشار الى ان رئيسي بلديتي العالية وبنزرت حمادي بن سالم وكمال بن عمارة حضرا اشغال الجلسة.