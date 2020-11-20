بنزرت: تمويل 46 مشروعا وخلق 128 موطن شغل ضمن برنامج التنمية المندمجة بمعتمدية بنزرت الشمالية

وات -

أفادت رئيسة اللجنة المحلية لمتابعة المشاريع الفردية المنتجة، معتمدة بنزرت الشمالية، وفاء بن عريف، اليوم الخميس، بأنه تم تمويل 46 مشروعا تنمويا مكّنت من احداث 128 موطن شغل جديد في اطار البرنامج الوطني للتنمية المندمجة.و أوضحت بن عريف، في تصريح لـ"وات"، أنه بالتنسيق مع السلط الجهوية ومصالح البنك التونسي للتضامن، أمكن تمويل مختلف المشاريع بكلفة جملية تقدّر بـ3 ملايين دينار انتفع منها باعثون تراوحت أعمارهم بين 21 سنة و57 سنة من الذكور والاناث الذين تحصلوا على مبالغ مالية ادناها 3000 دينار واقصاها 900 الف دينار.وأضافت أن المشاريع المنتجة شملت عدة مجالات منها الرياضة، والخياطة، والطب العام، والطب المختص، والفلاحة، والترفيه، والخدمات العامة، والمرافق الحيوية ذات الطلب من عموم المواطنين والمستهلكين عموما.يشار إلى أن 11 معتمدية بولاية بنزرت انتفعت بما قيمته 33 مليون دينار ضمن عنصر المشاريع الفردية المنتجة في اطار البرنامج الوطني للتنمية المندمجة أي بمعدل 3 ملايين دينار لفائدة كل معتمدية حيث تم تشكيل لجان محلية بكل معتمدية للسهر على تنفيذ البرنامج وضمان وظيفيته في تحقيق القيمة المادية والتشغيلية المنشودة.