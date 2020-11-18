الكميات الإجمالية لانتاج دجاج اللحم في تونس تراجعت بنسبة 5ر5 بالمائة مع موفي اكتوبر 2020

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تراجع إجمالي انتاج دجاج اللحم في تونس، خلال الاشهر العشرة الاولى من 2020 بنسبة 5ر5 بالمائة بينما ارتفع انتاج البيض بنسبة 7ر3 بالمائة في حين تراجع انتاج هذين المنتوجين خلال شهر اكتوبر الفارط، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة .وكشف المرصد في نشرية اليقظة الصادرة خلال شهر نوفمبر 2020 ان اجمالي انتاج دجاج اللحم تراجع خلال شهر اكتوبر 2020 بنسبة 5ر2 بالمائة وشهدت الاسعار تراجعا لتتراوح بين 4567 مليم و 3821 مليم لكل كيلوغرام.وارتفع متوسط السعر الشهري بنسبة 6ر4 بالمائة مقارنة بشهر اكتوبر 2019 وكان معدل الانتاج في الجنوب اعلى بنسبة 3ر3 بالمائة مقارنة بالاسعار المتداولة في الوسط و 2ر3 بالمائة مقارنة باسعار انتاج دجاج اللحم في الشمال وتقلص انتاج البيض، خلال شهر اكتوبر 2020، بنسبة 2ر2 بالمائة مقارنة بشهر اكتوبر 2019 وانخفض بنسبة 3 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2020 .وتراجعت اسعار بيض الاستهلاك ، خلال شهر اكتوبر 2020، لتتراوح بين 3ر175 مليم و 162 مليم للبيضة وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 7ر6 بالمائة .ويعد سعر انتاج بيض الاستهلاك اعلى بنسبة 2ر4 بالمائة في الشمال من السعر المتداول في الجنوب وبنسبة 8ر0 بالمائة مقارنة باسعار انتاج بيض الاستهلاك وسط البلاد .