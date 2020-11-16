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قابس: مواطنون يتذمرون من نقص التزود بقوارير الغاز المنزلي

Publié le Lundi 16 Novembre 2020 - 11:05 قراءة: 0 د, 38 ث
وات - اعرب عدد من المواطنين واصحاب سيارات التاكسي التي تستعمل قوارير الغاز في تشغيل محركات السيارات، ل(وات) عن تذمرهم من النقص الملحوظ في هذه المادة بالمتاجر ومحطات التزود بالوقود، والذي يعود الى توقف نشاط الوحدات الثلاث لتعبئة هذه القوارير بالمنطقة الصناعية بقابس بسبب الاعتصام الذي ينفذه شباب عاطل عن العمل بمداخل معامل المجمع الكيميالئي التونسي ونجم عن هذا الاعتصام ايضا تعطل العديد من الانشطة الحيوية التى من بينها الحركة التجارية بالميناء التجاري وانتاج الامونيتر الزراعي وغيره من المنتوجات الصناعية الهامة .

ويطالب الشباب المعتصم بمداخل المجمع الكيميائي التونسي بالتنمية والتشغيل وبتفعيل كل القرارات التي تم اتخاذها في المجالس الوزارية الخاصة بولاية قابس ومن ذلك احداث صندوق للتنمية والتشغيل وانجاز المناظرة الخاصة ببرنامج الانتدابات بالمجمع الكيميائي التونسي وتفعيل شرك الصيانة والمسؤولية للمؤسسات الصناعية وفي مقدمتها المؤسسات الملوثة.

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